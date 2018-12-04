Додома, 4 декабря, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Известный танзанийский адвокат Медиум Мвале приговорен к более, чем семилетнему заключению и обвиняется в 30 преступлениях: в их числе кражи, фальсификации, по его делу был вынесен вердикт: после публичного признания своих ошибок адвокат должен выплатить штраф в размере 200 миллионов танзанийских шиллингов.

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Мвале был приговорен к штрафу в 200 шиллингов по двум обвинениям в растрате средств, сообщает газета Nipashe.

Также его приговорили к заключению на семь лет по 28 статьям обвинения, среди них подделка документов, подготовка фальсифицированных документов, а также за хранение фальшивых денег.

Приговор был объявлен 3 декабря судьёй Исой Маиге из Верховного суда округа Аруша.

Тем не менее судья Маиге заявил, что осуждённый уже находится в заключении с 2011 года, поэтому, считается, что 7-летний срок в тюрьме он уже отсидел.

Однако осуждённый должен будет выплатить штраф.

Также он отметил, что суд учел то обстоятельство, что у осуждённого есть 8-летний ребёнок и пожилая мать 78 лет, которых он обеспечивает.

Судья заявил, что осуждённый — уважаемый в обществе адвокат, чьему примеру следуют. И судья принял такое решение потому, что осуждённый признал свои ошибки и раскаялся.

Также судья отметил, что штраф — серьёзная сумма для адвоката, так как он семь лет провел за решеткой, лишенный возможности заработка.

Ранее, 18 сентября 2018 года, второй подозреваемый был отпущен на свободу после признания своей вины.

Мвале и его подельники были задержаны за подготовку заговора, фальсификации, отмывание 18 миллионов американских долларов, эквивалентных более чем 40 биллионам танзанийских шиллингов, эти обвинения впервые были выдвинуты в 2011 и 2012 годах.