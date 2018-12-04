Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Необходимостью изменения качественного состава команды оправдал губернатор Ростовской области Василий Голубев отставки в региональном правительстве, которая была проведена в конце ноября. По мнению главы региона, чиновники, лишившиеся должности, смогут проявить себя в других направлениях более эффективно. Об этом Голубев заявил 3 декабря в эфире телепрограммы «Главные о главном» на канале «ДОН 24», комментируя смену чиновничьего аппарата.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Губернатор обратил внимание на то, что чиновник должен оперативно реагировать на изменения, которые происходят, а главное — «принимать грамотные управленческие решения» и «добиваться результата». Только при соблюдении этих условий он продолжит работу в команде.

«Изменения связаны с необходимостью изменения качественного состава команды. Возможно, эти руководители будут более эффективны в других направлениях, на других постах. Жизнь подсказывает, что если мы отстаём, то другие могут работать более качественно», — указал Голубев.

Говоря о продолжении курса на смену чиновничьего аппарата, глава региона отметил, что «этот процесс не завершится никогда».

ИА REGNUM напоминает, что последняя неделя ноября запомнилась кадровыми изменениями в донском правительстве, которые провёл донской губернатор. Василий Голубев снял с должности своего заместителя Владимира Крупина, курировавшего донскую промышленность, поставив на его место министра промышленности и энергетики Ростовской области Михаила Тихонова. Также произошла смена власти в министерстве культуры Ростовской области. Вместо Владимира Бабина, отработавшего на этом посту год и ушедшего в министерство по физической культуре и спорту, кресло заняла Анна Дмитриева. На посту советника губернатор Голубев утвердил 28-летнего уроженца Саратовской области — победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева.

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30 ноября освободил пост заместителя ростовского сити-менеджера Евгений Лебедев, за отставку которого выступили горожане из-за хаоса, возникшего в сфере пассажирских перевозок.

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