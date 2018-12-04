Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили инвалида во время рейдов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 4 декабря Anadolu.

Армия Израиля

18-летний Мохаммед Хоссам Хабали получил ранение в голову во время рейда в одном из поселений Палестины. Он был доставлен в госпиталь, где и скончался.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.