Париж, 4 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Вручение премии «Золотой мяч» 3 декабря в Париже отметилось скандалом с участием ведущего церемонии, французского диджея Мартина Сольвейга, передает немецкий канал N-TV.

لا روسا — عمل شخصي Золотой мяч

Ведущий допустил грубость по отношению к норвежской футболистке Аде Хегерберг, ставшей первой в истории женщиной — обладательницей «Золотого мяча». Вручая ей премию, Сольвейг предложил 23-летней спортсменке из клуба «Лион» исполнить эротический танец тверк, который предполагает интенсивные движения бедрами.

Хегерберг с негодованием отвергла предложения Сольвейга, а его поступок вызвал гневную реакцию общественности. В социальных сетях на диджея посыпались обвинения в сексизме. Пользователи стали задавать вопрос: почему ведущий не задал подобного вопроса футболистам-мужчинам?

Мартин Сольвейг принес извинения за свой поступок на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, премия «Золотой мяч» в этом году досталась хорватскому футболисту Луке Модричу. В этом году он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Напомним, на чемпионате мира по футболу в России Хорватия заняла второе место.