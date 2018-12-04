Чебоксары, 4 декабря, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Чувашское правительство озаботилось строительством нового здания В столице Чувашии Дворца бракосочетаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Рассматриваются различные площадки для строительства, обе — в исторической части Чебоксар.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР В ЗАГСе

В минюсте Чувашии заявили о том, что федеральное Министерство юстиции готово оказать содействие региону в получении федеральных средств в 2020—2021 годах под строительство нового Дворца бракосочетаний в Чебоксарах. Его предложили построить в исторической части по ул. К. Иванова на высвобождающихся земельных участках бывшей кадетской школы. Отмечается, что общая площадь может составить 1 га, площадь самого объекта — до 3 тыс. кв. м. Предлагается использовать прилегающие земли, сформировав соответствующие участки и изменив вид разрешённого использования в установленном порядке.

С учетом проведенной реконструкции Московской набережной вариант со строительством нового здания на земельных участках прежней школы юнг рассматривается в качестве основного. Министр образования Сергей Кудряшов напомнил, что здание бывшей школы юнг 1934 года постройки предполагалось передать для нужд министерства. Здесь планировалось разместить региональный центр по развитию дополнительного образования и центр финансового обеспечения.

Ещё один вариант — размещение ЗАГСа в здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу ул. К. Иванова, д. 9.

Отметим, что ранее ЗАГС располагался на К. Иванова, в настоящее время здесь размещается Чувашский национальный конгресс. Затем его перенесли на Московский проспект. В минюсте Чувашии ссылаются на то, что регистрацию актов гражданского состояния проводят четыре отдела ЗАГС, три из которых расположены в зданиях администраций районов — общая площадь отделов составляет 1621,2 кв. метров. По мнению чиновников, данные площади «не совсем» приспособлены под полномочия органов ЗАГС. Власти полагают, что во Дворце бракосочетаний должно быть «как минимум два современных зала для торжественных церемоний». Кроме того, новый ЗАГС должен будет работать по типу центра семьи. А с парами, расторгающими брак, будут работать профессиональные медиаторы.