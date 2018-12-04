Тюмень, 4 декабря, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Результатом исследовательской работы орнитологов в окрестностях озер Тюменского района стал вывод о возможном увеличении в регионе популяции серой цапли, сообщает 4 декабря пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Серая цапля

По словам исследователей, при умеренном антропогенном воздействии колонии серых цапель могут быстро развиваться и достигать значительной величины на территории всей области. Как пояснила доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос, прилёт птиц на места гнездования зависит от метеоусловий года, и начинается в Тюменской области в конце марта — начале апреля.

На сроки размножения влияет ход весенних явлений, возраст птицы, обилие корма и наличие врагов. В Тюменской области отмечается одиночное расположение гнезд на отдельных растущих деревьях и множество многоуровневых гнезд, расположенных на одном дереве на разной высоте. Высота расположения гнезд серых цапель варьирует от 9 до 15 метров. О полученных в ходе исследований выводах учёные сообщили на VI Международной орнитологической конференции.

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