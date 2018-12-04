Абакан, 4 декабря, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Никаких новых следов пропавших в Хакасии туристов по состоянию на вечер 3 декабря не обнаружено. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии В Хакасии продолжаются поиски четверых пропавших туристов

«В Приисковом всё без изменений. Поиски ведутся, никаких новых следов пропавших туристов на вчерашний вечер не обнаружено. Сегодня с утра спасатели уже начали работу, продолжают буквально «просеивать» каждый квадратный метр территории», — говорится в сообщении на странице «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

При этом в МЧС подчеркнули, что в ближайшее время регион накроют сильные холода, что осложнит поиски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо туристов пропали в Хакасии 24 ноября, отправившись кататься на снегоходах. Спасатели и волонтёры обследовали участок площадью более 330 квадратных километров, также, когда позволяет погода, ведутся поиски с воздуха. Несмотря на предпринимаемые усилия, людей до сих пор не нашли.