Вашингтон, 4 декабря, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Неизвестным хакерам удалось взломать американский социальный сервис обмена знаниями Quora. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил создатель сервиса Адам д'Анджело.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Quora обнаружила в пятницу [30 ноября], что одна из систем подверглась кибератаке», — сказал он.

По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к персональным данным более 100 млн пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 г. хакеры группы Anonymous сообщили о получении доступа к раскрывающим схему вмешательства спецслужб Британии во внутренние дела РФ документам.

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