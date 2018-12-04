Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает «Чемпионат».

wonker Андрей Аршавин

"Моя карьера уже закончена», — сказал Аршавин.

Он также отметил, что слухи о возвращении в футбол исходили не от него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аршавин покинул «Кайрат» по окончании сезона и объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат», в составе которого он выступал с 2016 по 2018 год.

Ранее 37-летний футболист выступал за такие клубы, как санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», а также «Кубань».

В составе сборной России Аршавин сыграл 74 матча и забил 17 голов. В 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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