Москва, 4 декабря, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно благодарить власти Украины за то, что определили области республики, которые должны отойти России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Определены границы Новороссии, которая должна отойти к России, — все десять приграничных регионов, надо добавить туда еще и Житомир, Кировоград, еще ряд территорий. Легче отделить западные Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно — вот пять регионов, которые могут остаться за новым государством Галиция. Все остальное — Новороссия, иначе это будет дымить, пыхтеть, жертвы и провокации», — заявил депутат Госдумы Жириновский.

С 26 ноября сроком на 30 суток до 26 декабря 2018 года военное положение вводится в десяти регионах, в частности в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.