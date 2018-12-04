Данилов, Ярославская область, 4 декабря, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия назначила мэра Данилова Ярославской области. Об этом сообщает сайт ярославского отделения партии «Единая Россия».

Yaroslavl.er.ru Заседание конкурсной комиссии

Предыдущая глава городского поселения Данилов Наталья Косихина была избрана в областную думу, а затем стала членом Совета Федерации от регионального заксобрания.

Прямых выборов мэра не предусмотрено. Конкурсная комиссия назначила на этот пост заместителя главы администрации по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству Ивана Свечушкина.

Иван Свечушкин прошёл путь от помощника машиниста до заместителя начальника Моторвагонного депо Данилов. В 2002 году закончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности инженер путей сообщения-электромеханик. В администрации поселения он работает с 2014 года.