Москва, 4 декабря, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Отменены постановления о признании законными обысков в квартирах бывшего первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Цитата из к/ф «Дело гастронома № 1» реж Сергей Ашкенази. 2011. Россия Обыск

В судебной инстанции уведомили, что было отменено решение Басманного суда Москвы о законности производства обысков в жилье Юрина, материал дела был направлен на новое рассмотрение. Аналогичное решение принято и по делу Рыкова. Ранее адвокаты бывших чиновников сочинской администрации обратили внимание судей на якобы имевшие место нарушения в ходе обысков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Басманный суд Москвы принял решение об аресте первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, бывшего первого вице-мэра Сочи, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова.

Также были взяты под стражу адвокат Николай Гребенюк, бывший заместитель начальника правового управления мэрии Сочи Андрей Левентюк и замглавы департамента стратегического развития сочинской администрации Александр Иванов.

Читайте также: Суд арестовал бывшего и нынешнего вице-мэров Сочи