Джуба, 4 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. По данным ООН, за последние 12 дней в Южном Судане насилию подверглись свыше 150 женщин и девушек, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

Тициан. Тарквиний и Лукреция (фрагмент). Около 1571

Преступления были совершены в отношении женщин, обращавшихся за помощью в специализированные центры продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Правозащитники осудили акты насилия и призвали власти Южного Судана предпринять все необходимые меры для пресечения дальнейших преступлений.

Напомним, в Южном Судане недавно завершился многолетний гражданский конфликт между правительством страны и оппозицией, несмотря на подписанные соглашения уровень насилия в государстве по-прежнему высок.