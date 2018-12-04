Вашингтон, 4 декабря, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены «продемонстрировать силу» Ирану. Для этого Вашингтон направит в Персидский залив ударную авианосную группировку ВМС США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

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По предварительным данным, на Ближний Восток будет отправлен авианосец John C. Stennis. Он прибудет в регион уже к концу текущей недели и останется здесь почти на два месяца. По словам источника издания, присутствие авианосца «обеспечит сдерживание любой потенциально враждебной иранской деятельности» в водах региона. Власти Ирана эту информацию пока не комментировали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года глава военно-морского флота Ирана генерал Алиреза Таргсири заявил о полном контроле над Персидским заливом, По его словам, военного присутствия США в регионе недостаточно, поэтому здесь доминирует Исламская Республика Иран.

Напомним, отношения между Ираном и Соединёнными Штатами значительно осложнились после того, как президентом США стал Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключённой в 2015 году, а также ввел против Тегерана новые санкции.