Москва, 4 декабря, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Рубль, как и нефть, в начале недели отыгрывает позитивные итоги встречи «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. США и Китай договорились о «торговом перемирии», то есть отсрочке на три месяца ввода заградительных пошлин на продажу китайских товаров в США. Это снижает риски и опасения в ограничениях в мировой торговле и позитивно воспринято рисковыми активами, включая нефть и рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Кроме того, на саммите Россия и Саудовская Аравия объявили о предварительных договорённостях по ограничению добычи нефти. Такая ситуация второй день поднимает котировки Brent, которые утром 4 декабря превысили $62, тогда как ещё в конце прошлой недели находились около $58. Кроме того, во многом из-за данных событий снижается курс доллара на рынке Форекс. Агрегатный индекс доллара с начала дня 4 декабря упал с 96,89 к 96,87.

«Такие обстоятельства на руку рублю. В течение дня вполне возможно его укрепление и снижение пары доллар/рубль к 66—66,20 руб. Верхней же границей локального диапазона остаётся 67 руб. Для пары евро/рубль снижение может быть менее значимым, поскольку евро растёт к доллару. Движение евро к рублю, вероятно, 4 декабря в течение дня будет проходить в диапазоне 75—76,30 руб.», — считает эксперт.

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