Хабаровск, 4 декабря, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Медпункт для бездомных людей впервые появится в Хабаровском крае. Регион станет пилотным для организации медицинской помощи для граждан, проживающих на улице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Доктор лечит бездомных

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Решение о том, что именно Хабаровский край станет пилотным регионом для оказания медпомощи бездомным людям, принято в Минздраве РФ. Пункт будет открыт в Хабаровске. Там бездомные будут проходить дезинфекцию и получать первую медпомощь.

«Мы планируем открыть такой медпункт на базе благотворительной организации «Милосердие». Бездомные люди там пройдут санобработку, а профессиональные медицинские услуги им окажут в поликлинике №15. Они смогут сдать все анализы, получить консультацию любого специалиста», — рассказала и.о. начальника управления минздрава Хабаровского края Елена Волкова.

Для обсуждения проекта создания медпункта для бездомных в Хабаровск прибыл замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, который курирует данное направление. В региональном минздраве прошло совместное совещание представителей Минздрава и РПЦ.

Ежегодно в организацию «Милосердие» в Хабаровске обращаются сотни людей. Теперь у них появится возможность получить медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо «эпохального» проекта по организации одного медпункта для бомжей в Хабаровске, федеральные власти озаботились еще и выявлением бедных семей в восьми регионах России. Почему в восьми — не уточняется. Говорится, что это тоже «пилотный» проект. Из дальневосточных регионов в пилотный проект вошло только Приморье. А ЕАО, в котором официально каждый четвертый житель находится за чертой бедности, в пилотный проект не вошла.