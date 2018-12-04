Калуга, 4 декабря, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году в Калуге капитально отремонтируют 24 дороги. На эти цели город получит около 600 млн рублей, сообщил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Ремонт дороги

На ямочный ремонт дорог в проекте бюджета на 2019 год заложено лишь 20 млн рублей. В 2018 году сумма была в два с лишним раза больше.

Волков отметил, что в управлении городского хозяйства подумывают приобрести машины для ямочного ремонта дорог методом струйно-инъекционного напыления и асфальтовый мини-завод. Это позволит ремонтировать дороги дешевле и оперативнее. Вероятно, в течение года объем финансирования ямочного ремонта увеличат, вырастет, соотвественно, и площадь ремонта.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский отметил, что не возражает против покупки техники и мини-завода, но только если срок их окупаемости составит два-три года.

«При сроке окупаемости 2−3 года — это эффективный проект. Значит, мы на него идем. То же самое — по инъекционной машине. Чтобы все решения у нас были экономически обоснованными», — отметил Разумовский.

Калужский мэр также поручил максимально оперативно провести торги на капремонт дорог, попавших в федеральную программу. Ремонт в городе должны начать сразу после схода снега и закончить к осени. К весне должен быть готов и согласованный с ГИБДД план перекрытия городских улиц.

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