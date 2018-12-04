Ярославль, 4 декабря, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Ярославский городской политсовет «Единой России» рассмотрел кандидатуры претендентов на пост мэра Ярославля и принял решение поддержать и.о. мэра города Владимира Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь политсовета, председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

«Единая Россия»

Политсовет рассмотрел всех кандидатов и принял решение поддержать Волкова Владимира Михайловича. За него проголосовали 40 человек. 1 голос получила Юлия Миронова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

И Юлия Миронова, и Владимир Волков являются членами «Единой России» и входят в городской политсовет. Однако за Миронову проголосовала не она сама. Решение городского политсовета будет отправлено в Москву в президиум генсовета «Единой России» на утверждение, после чего соберется уже фракция «Единой России» в муниципалитете, которая примет решение по поводу кандидатов на пост мэра.

Муниципалитет Ярославля изберет мэра на заседании 5 декабря.