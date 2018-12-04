Якутск, 4 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В Якутии проблему незавершённого строительства дома, который возводился в том числе на деньги дольщиков, будут решать путём замены возводившей это здание компании. В качестве компенсации затрат новый застройщик, завершающий долгострой, получит земельный участок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

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Так проблему недостроенных домов с привлечением денег дольщиков в Якутии решают впервые. Меры по замене застройщика будут предприняты в рамках решения проблемы с недостроенным домом по улице Каландарашвили, поясняет ЯСИА. Предполагается, что вложившие деньги в возведения этого здания дольщики (37 человек) смогут заселиться в многоэтажку в третьем квартале 2020 года. Дольщикам не придётся ничего платить за решение вопроса по строившей их дом компании, но площадь их квартир изменится.

Строила ставший проблемным дом ООО «Северная строительная компания», она остановила стройку второй очереди, когда возведены были только два этажа, и теперь находится в стадии банкротства. Компанию, которая завершила бы объект, искало министерство строительства республики. Первый застройщик, к которому обратилось ведомство, достраивать многоэтажку отказался из-за высоких финансовых рисков. Следующая компания, к которой обратился минстрой республики— АО «Якутпромстрой», выразила готовность завершить строительство здания на условиях предоставления ей земельного участка в качестве компенсации возможных потерь. На полученной земле подписавшаяся завершить проблемный долгострой компания потом начнёт строительство своего объекта.

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«По новому законодательству компенсационный земельный участок предоставляется без торгов, только по решению главы региона, — разъяснил процесс взаимодействия с застройщиком министр строительства Якутии Павел Аргунов. — Процедура такая: заявление со стороны застройщика направляется в городской округ, город должен передать участок в распоряжение республики, чтобы глава региона мог передать его застройщику. Договоренности с городом сейчас достигнуты».

Далее аналогичную практику привлечения нового застройщика для завершения возведения проблемных домов в министерстве строительства республики намерены распространить на два дома по улице Кирова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2019 год обманутые дольщики республики просят предусмотреть 150 млн рублей на достройку четырёх домов. Такую поправку к бюджету они предлагали принять депутатам, а теперь пытаются включить эти расходы через региональный минстрой.

«Конечно, этой суммы для решения проблем по всем объектам недостаточно, это планы только на следующий год. Тем не менее выделение указанных средств позволит завершить строительство четырёх объектов и решить жилищный вопрос 136 обманутых дольщиков. Надеемся, что при принятии бюджета на 2019 год наша заявка будет в полной мере учтена», — пояснял, комментируя просьбу дольщиков, Павел Аргунов.