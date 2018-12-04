Последствия «неуёмных затей» против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Директор ЦРУ обещает брифинг по «делу Хашогги»;
- ВМС Украины «ищут» в Керчи «пропавшие» катера;
- Президент Венесуэлы анонсировал визит в Россию;
- О последствиях отправки кораблей НАТО в Чёрное море;
- В Якутии детям запрещают пропускать школу в минус 44.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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