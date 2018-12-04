Улан-Удэ, 4 декабря, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Ежедневная и круглосуточная охрана главы Бурятии Алексея Цыденова в 2019 году обойдётся республиканскому бюджету в 8,4 млн рублей. Именно такова начальная (максимальная) цена контракта, обозначенная в конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок.

Цитата из м∕ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Стража

Наименование объекта закупки — оказание услуг по физической охране. Заявки будут приниматься до 21 декабря 2018 года.

«В рамках исполнения государственного контракта исполнитель должен оказывать услуги по ежедневному, круглосуточному обеспечению защиты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее — Глава РБ) и членов семьи от неправомерных действий», — говорится в документах.

Уточняется, что речь идёт о вооруженной охране и обеспечении информационной безопасности. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 декабря 2019 года включительно.

Персонал — начальник охраны, не менее двух персональных охранников круглосуточно одновременно для обеспечения физической охраны, один охранник круглосуточно по месту постоянного нахождения семьи главы.

Добавим, как указывает «Московский Комсомолец Улан-Удэ», за четыре года стоимость охранных услуг главы Бурятии и членов его семьи выросла на 1 миллион рублей — с 7,4 млн в 2014 году до 8,4 млн в 2018 году.