Киев, 4 декабря, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая не сообщила информацию о задержанных в Керченском проливе украинских моряках, не выполнила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«РФ нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не дала (по морякам ВМС Украины)», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море пограничные корабли РФ задержали три военных судна ВМС Украины, которые незаконно вошли в территориальные воды РФ и совершали опасные манёвры.

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