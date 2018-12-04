Москва, 4 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом 4 декабря пишут «Ведомости», ссылаясь на проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованный на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Пивная кружка

По новому регламенту до 50% солода могут быть заменены зерном и сахаросодержащими продуктами, тогда как в России по закону этот показатель не превышает 20%. С 2 до 5% возрастает допустимая масса сахаросодержащих продуктов.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проект документа уже одобрила. Совет комиссии рассмотрит его 5 декабря. Вероятность принятия документа в текущем виде высока, отмечают источники издания.

Новые требования станут для России как члена ЕАЭС обязательными. С российской стороны за разработку нового регламента отвечает Министерство финансов, сделавшее проекту замечание. В Минфине проект не поддерживают, так как воспринимают его положения как попытку снизить качество пива.

Изменение техрегламента, полагают собеседники издания, — в интересах транснациональных пивоваренных компаний. Они смогут существенно сэкономить на производстве напитка.

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