Улан-Удэ, 4 декабря, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Бурятии у Народного Хурала (республиканского парламента — прим. ИА REGNUM ) сегодня, 4 декабря, люди собрались на несанкционированную акцию протеста. Судя по сообщениям в соцсетях, они митингуют против вступления Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Арутюнова Лолита Рафаэльевна Байкал, о. Агой

Цели митинга: «отмена присоединения» Бурятии к ДФО, которое произошло «без согласия и обсуждения» местных жителей. Также протестующие выступают за полный запрет на вырубку леса Байкальской природной территории.

«От нас требуется мирный характер диалога с главой республики и депутатами Народного Хурала без транспарантов и лозунгов», — говорится в объявлении о митинге.

Фото объявления опубликовал на своей странице в соцсети Facebook житель республики Эрдэм Гомбоев. Он же вёл трансляцию мероприятия. Однако, как передаёт «Тайга.инфо», Гомбоева пытались задержать работающие на месте сотрудники полиции. Его сопроводили в автобус, но потом отпустили.

«Байкальская природная территория должна остаться за коренными жителями республики. Перевод в Дальневосточный федеральный округ предназначен для того, чтобы жители Китая приезжали сюда без визы и арендовали территорию», — цитирует сибирский портал одного из участников акции.

Судя по фото, распространяемым в соцсетях, на митинг собрались несколько десятков человек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ от 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Судя по всему, эта ситуация устраивает далеко не всех жителей теперь уже бывших сибирских регионов, несмотря на то, что власти активно рассказывают о плюсах произошедшего, а также уверяют, что «дальневосточный гектар» не распространится на побережье Байкала.