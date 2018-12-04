Москва, 4 декабря, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В государственную программу «Здравоохранение» могут быть внесены изменения. Они, прежде всего, касаются архитектуры госпрограммы. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения России, сообщает ТАСС.

Mil.ru В больнице

В Минздраве уточнили, что внесенные изменения кардинально изменят подход реализации мероприятий в сфере охраны здоровья.

В частности, госпрограмма «Здравоохранение» будет состоять из проектной части, включающей в себя национальный проект и процессную часть. Предполагается, что мероприятия позволят решить актуальные вопросы системы здравоохранения России

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, госпрограмма «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением правительства РФ 26 декабря 2017 года.

В частности, основными целями госпрограммы является увеличение к 2025 году продолжительности жизни до 76 лет и снижение смертности населения до 380 на 100 тыс. человек. Срок реализации госпрограммы — 2018 — 2025 годы.

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