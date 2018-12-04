Киев, 4 декабря, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Ввод военного положения существенно ограничил поле для манёвра команде действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил 4 декабря директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снова на грабли

Кроме того, действия президента были с подозрением восприняты на Западе, украинским политическим бомондом и обществом. У всех сложилось впечатление, что Порошенко попытался узурпировать власть, отметил эксперт.

В данный момент украинские власти хаотически пытаются придать военному положению хоть какой-то смысл, проводя сборы резервистов и пытаясь что-то улучшать в военно-промышленном комплексе.

«Этих последствий толком никто у президента не считал, поскольку шли за отменой президентских выборов. 27 декабря все подведут итоги этого трагифарса и грабли ударят ещё раз», — подытожил Руслан Бортник.

Напомним, политолог Ростислав Ищенко считает, что Пётр Порошенко может отменить выборы на Украине, спровоцировав полномасштабный конфликт с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте также: Порошенко может использовать конфликт с УПЦ МП для отмены выборов — эксперт