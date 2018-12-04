Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 4 декабря, 2018, 06:50 — ИА Регнум. Один из депутатов думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» уличён в организации организованной преступной группы, занимавшейся незаконной заготовкой древесины. Подробности уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная порубка лесных насаждений, совершённая организованной группой, в особо крупном размере»), сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

По данным следователей, группа «чёрных лесорубов», действовавшая на территории региона не один год, имела строгую иерархию. Депутат городской думы ею руководил, определяя места незаконных порубок, подыскивал для этого участников, контролировал сбыт незаконно заготовленной древесины и участвовал в распределении незаконно полученного преступного дохода.

Известно, что помимо лидера ОПГ правоохранители задержали ещё пятерых человек, подозреваемых в данном преступлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года супругов из посёлка Забайкальский Забайкальского края поместили под стражу после того, как выяснилось, что это они организовали незаконный лесной бизнес, вырубив почти тысячу деревьев. В 2017 году ущерб, причинённый незаконной вырубкой леса на территории Забайкальского края, в сравнении с предыдущим периодом вырос на 15,4% и составил 145 миллионов рублей.