Что задумала Украина, и что ответит на это Россия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Пашинян заявил, что коррупционеры вернут государству годовой бюждет;
- Украина готовит в ДНР ракетный удар с воздуха?
- Госдума попросит осудить украинские власти;
- Из-за чего нервничает президент Литвы;
- С приходом соцсетей тайные военные операции уходят в прошлое.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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