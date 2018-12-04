Вашингтон, 4 декабря, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Брифинг в американском Сенате на тему расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги обещала провести директор ЦРУ Джина Хэспел 4 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Cia.gov Джина Хэспел

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы предъявили Хэспел претензии в том, что она не явилась в Сенат на закрытое заседание при участии госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Деймса Мэттиса, чтобы поделиться данными по «делу Хашогги».

Комментируя ее отсутствие, сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина) через СМИ потребовал от Хэспел провести брифинг, предоставив законодателям информацию разведки о нераскрытом убийстве журналиста, в противном случае он пригрозил, что будет саботировать голосования.