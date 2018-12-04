Вашингтон, 4 декабря, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Церемония прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим, скончавшимся 30 ноября, проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне, сообщает агентство Associated Press.

Dodmedia.osd.mil Джордж Буш – старший

Гроб с телом Буша установлен в центральном здании конгресса США. После того как гроб с телом усопшего был доставлен в Капитолий, перед собравшимися выступил вице-президент Майкл Пенс. На церемонии прощания присутствовали представители власти, члены администрации президента, а также сын умершего президента Джордж Буш — младший с семьей.

С 4 по 5 декабря с бывшим президентом смогут попрощаться бывшие и действующие главы иностранных государств, дипломаты, политики и простые жители США. Церемония похорон состоится 5 декабря. По указу президента США Дональда Трампа этот день объявлен днем траура.