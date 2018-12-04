Вашингтон, 4 декабря, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Необыкновенная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу в переговорах по торговле между странами. Такими впечатлениями поделился американский президент на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Моя встреча в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем получили большой толчок к развитию! Очень хорошие вещи происходят. Мы имеем дело с великой силой, однако Китай тоже может многое выиграть, если мы заключим сделку», — заявил он.

Трамп также отметил, что от новой сделки сильно выиграют американские фермеры, чья продукция снова будет поставляться в Китай.

Напомним, 2 декабря лидеры КНР и США договорились о снижении пошлин на импорт американских автомобилей в Китай. США со своей стороны пообещали не поднимать пошлины на китайский импорт с нового года. Отмечалось, что повышение пошлин все же может состояться, если между странами не будет заключена сделка в следующие 90 дней после переговоров Трампа и Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава Национального экономического совета администрации президента Соединенных Штатов Лоуренс Кадлоу заявил, что в настоящее время между Китаем и США не заключено никакой сделки, стороны пока высказали лишь устные намерения. Тем не менее Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай отменит пошлины на импорт американских автомобилей.