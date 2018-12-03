Москва, 4 декабря, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Предложение американского сенатора-республиканца Джона Барассо отправить корабли США и НАТО в Чёрное море является абсолютно бессмысленной затеей, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Кораблик

«Посылка военного флота к берегам России — совершенно бессмысленный шаг. Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея», — заявил он.

Пушков подчеркнул, что инициатива Барассо лишь способствует обострению конфликта в Чёрном море. Российский сенатор добавил, что Барассо следует заняться экологией в Вайоминге, так от него «больше пользы будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря сенатор от Республиканской партии США Джон Барассо предложил отправить флот США в Чёрное море для демонстрации силы. Он предполагает, что такие меры помогут ответить на «российскую агрессию». Сенатор также предложил поставить Украине противокорабельное вооружение.