Киев, 4 декабря, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Информация об исчезновении задержанных в Керчи (Крым) кораблей ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» проверяется командованием украинского флота, сообщает УНН.

Mil.gov.ua Украинский бронекатер типа «Гюрза»

Напомним, ранее в интернете появились фото, якобы показывающие что «Бердянска» и «Никополя», задержанных 25 ноября после провокации в Керченском проливе, в Керчи нет: у причала находится (судя по снимкам) только буксир «Яны Капу».

Ряд российских СМИ опровергает эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Теперь этот инцидент планируется обсудить в так называемом нормандском формате.