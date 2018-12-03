Саранск, 4 декабря, 2018, 01:01 — ИА Регнум. В Ковылкинском районе Мордовии заступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер». В торжественной церемонии приняли участие командующий 1-й армией ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин, начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан и глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

E-mordovia.ru Боевой расчёт РЛС «Контейнер»

Станция способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тыс. километров. РЛС может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные. Данная РЛС обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западно-европейских государств и в Юго-Западном Регионе.

Аналогичные станции будут развернуты и на других стратегических направлениях.

«Наша станция позволит на расстоянии более 2-х — 3-х тыс. километров видеть и обнаружить не только массовый взлет воздушных целей, но и даже замыслы вероятного противника по нанесению удара в воздушно-космической сфере Российской Федерации», — отметил Демин.

В свою очередь глава Мордовии подчеркнул, что республика совместно с Министерством обороны принимала участие в подготовке запуска объекта. Производителями основных элементов станции выступили предприятия региона.

«Руководство Мордовии сделало все возможное, чтобы этот объект был запущен в кратчайшие сроки. Более того, власти постарались обеспечить военных и их семьи всем необходимым, чтобы сделать их пребывание в республике более комфортным. Так, в городе Ковылкино был построен детский сад, вводится новое жилье. Мы и дальше будем оказывать военным всестороннюю поддержку, ведь для нас совместная работа очень важна», — заверил Волков.

По данным Минобороны РФ, это первый в стране образец данного изделия. Расчеты РЛС примут участие в государственных испытаниях. Вместе с комиссией они проведут все проверки и испытания станции. Через полгода РЛС будет принята на вооружение и введена в эксплуатацию. На боевое дежурство станция заступит в 2019 году.