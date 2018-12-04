Челябинск, 4 декабря, 2018, 06:50 — ИА Регнум. Массовые пикеты провели в Челябинске жители города Озёрска, призывая главу региона Бориса Дубровского помочь сохранить школу №22, которую пытаются слить с другим учебным заведением. Акции протеста против решения озерских властей объединить школу №22 с другой школой (№25) прошли в центре города 2 декабря., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Озерчане провели пикет на Алом поле, а затем в Сквере имени Андреевского.

Мария Выбойщик ИА REGNUM Пикет

Противники «оптимизации» образования держали в руках плакаты «Требуем отменить реорганизацию школы №22», «Считайтесь с нашим мнением!», «Требуем восстановить в должности Амурского А.А.», «Представители власти не считаются с мнением народа! Дубровский — разберись!».

На одном из плакатов написано: «Закон об образовании РФ предоставляет нам право выбора. Мы выбрали МБОУ СОШ №22 и хотим продолжать в ней учиться».

Рассказывая о целях акции протеста, одна из участниц пикета — учитель математики Инна Зотова отметила, что «больно терять имя школы». А именно к этому ведут начавшиеся в ноябре «преобразования»: увольнение директора Андрея Амурского, присоединение школы к другому учебному заведению, перспектива потери достигнутых педагогическим коллективом результатов, в том числе в направлении патриотического воспитания.

«Мне кажется, что далеко идущие планы — закрыть среднюю школу, оставить только начальную — и это вдвойне больно, потому что столько связано на поселке с этой школой: поселок живет за счет этой школы. Поэтому мы боремся за то, чтобы эта школа осталась, чтобы она жила, чтобы для детей она как была всегда, так и оставалась родным домом», — сказала Инна Константиновна.

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Учительница, которая проработала в школе 53 года, причем 38 из них — завучем, отмечает, что с приходом Амурского в школу дети начали получать хорошее патриотическое воспитание. Выпускники школы приезжают к ней, делятся своими мыслями, скучают по школе.

«У нас сейчас все жители отмечают высокий уровень культуры детей — по поведению в автобусах, по поведению на улицах, у нас нет курильщиков, у нас не исписаны стены нецензурными словами, поэтому очень больно, что убрали Андрея Александровича без видимых причин. Он постоянно с детьми, он постоянно с кадетами», — отметила Инна Константиновна.

По словам учительницы, обращения к местным властям ее коллег, а также родителей, ничего не дали: призывы вернуть уволенного в начале ноября Амурского не были услышаны, продолжается «оптимизация», от которой, уверены озерчане, «будет только во вред школам, во вред детям, во вред родителям».

«Власти должны нас услышать, но почему-то власти Озёрска не слышат нас. Мы пытались с ними разговаривать, они в буквальном смысле убегают, показывая нам спины и не идя ни на какой контакт с нами, абсолютно не слышат нас. Просто удивительно, что такая реакция на людей у главы Озерска, у руководства гороно Озёрска. Пришлось выйти на область — может быть, здесь нас услышат», — сказала учитель.

Напомним, школа № 22 Озерского городского округа была построена в 1950 году в посёлке-спутнике одного из первых в стране ядерных объектов ФГУП «Производственное объединение «Маяк» и находится в посёлке Татыш в 18 километрах от Озёрска.

В 2012 году в ней обучалось 97 человек, педагогический и обслуживающий персонал составлял 16 человек, в связи с чем из-за малочисленности и нерентабельности поднимался вопрос о закрытии школы.

Однако в школу директором был назначен Андрей Амурский, который организовал в ней кадетские классы. Школа была сохранена, а кадетское направление не только принесло школе успех на конкурсах, в том числе и федерального уровня. Как говорят родители и педагоги, школа стала для учащихся родным домом.

7 ноября 2018 года директор школы Амурский был уволен без объяснения причин. Родители направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить им экспертный анализ и документы, на основании которых руководство города проводит реорганизацию путем слияния школ № 25 и № 22. В защиту Амурского и против оптимизации проводились акции протеста в Озёрске, но результата добиться не удалось.

Запрос родителей, направленный Путину, был переслан в Министерство просвещения РФ, которое, как отмечают родители, ответило формальной отпиской и проигнорировало категорический отказ от реорганизации. После этого озерчане решили провести акции протеста в областном центре, чтобы привлечь к проблеме внимание губернатора.