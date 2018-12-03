Москва, 4 декабря, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Мировая экономика вступила в новую фазу своего развития, фрагментируясь на относительно самостоятельные региональные образования. Об этом 3 декабря заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«В мировой экономике нарастает процесс регионализации, новой регионализации в целом. Если раньше регионы считались производными от глобальной экономики, то сегодня глобальная экономика есть производная от региональных», — заявил Васильев.

Данная тенденция находит отражение в том, что всё больший упор региональные блоки делают упор на решение внутренних проблем экономической интеграции. Этим же с некоторых пор занимаются США, ранее являвшиеся локомотивом глобализации, — они в первую очередь озабочены своим торговым дефицитом с большинством своих контрагентов.

«Это создаёт новую ситуацию. Глобализация заходит в тупик. Конкретным примером явилась инициатива — самое главное, что было сказано, — связанная с ВТО. Вот где согласились: надо заниматься реформированием. Однако только к следующему саммиту в Японии будут представлены предложения по этому реформированию. У меня складывается впечатление, что если такими темпами дальше пойдёт, то реформа ВТО закончится развалом ВТО», — подчеркнул эксперт.

«Что сказал Международный валютный фонд? Что уже введённые санкции на 0,75−1% замедлили рост мирового ВВП. А раз нарастают экономические трудности, замедляются темпы экономического роста, страны и ищут решение этих проблем. Раньше G20 стояли вместе. Теперь говорят: давайте играть регионально. С моей точки зрения, нам это выгодно. И самое незавидное положение у Украины. Потому что тогда по принципу региональности и скажут — вы не Европа, вы не Америка, так что как выплывете, так и выплывете», — заключил он.

По итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе представители стран-участниц сошлись во мнении, что система международной торговли и Всемирная торговая организация должны быть усовершенствованы, поскольку действующая система «не решает поставленных задач». Дальнейшие шаги в этом направлении будут обсуждаться на следующем саммите в Японии в 2019 году.