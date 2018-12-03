Москва, 4 декабря, 2018, 00:08 — ИА Регнум. В элите США вновь обострились противоречия в связи с подготовкой отчёта об итогах прошедших промежуточных выборов в конгресс. Об этом 3 декабря заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, комментируя высказывание министра обороны США Джеймса Мэттиса об очередном «вторжении» России в ход американских выборов.

Флаг США

«На сегодняшний день вряд ли эта тема получит большое развитие. Эти заявления связаны с тем, что в своё время 12 сентября Трамп подписал указ о создании комиссии или спецпредставителя, который по итогам промежуточных выборов 6 ноября через месяц-полтора должен представить отчёт о том, имело ли место быть внешнее вмешательство в американские выборы», — заявил Васильев.

«Видно, в Америке сегодня идёт определённого рода борьба: каким образом сделать конфигурацию этого доклада? Взвалить ли всё на Россию или сказать, что есть какие-то внешние другие силы, в частности, подтянуть Китай. А может и Иран, и Северную Корею», — подчеркнул он.

По его мнению, непоследовательное поведение Дональда Трампа на саммите G20 и перед ним связано именно с резким изменением ситуации внутри Соединённых Штатов Америки, с работой комиссии Мюллера (занимающейся расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы) и в целом с тем, что в повестку дня опять возвращается тема «лоббизма» на американских выборах иностранных держав.

«В этом плане у Трампа малопонятные политические перспективы. Я не говорю, что речь идёт об импичменте. Но речь идёт о серии скандалов, о расследованиях, попытке парализовать деятельность администрации. То, что мы видели в Буэнос-Айресе, — это именно паралич власти. Сам Трамп не знает, надо ему встречаться или нет. Паралич президентских функций и обязанностей. В США нарастает перспектива этой неясности, хаотичности. И, как мне показалось, китайская сторона очень внимательно все эти моменты отслеживает», — заключил Васильев.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что Россия пыталась оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс. По его словам, речь идет о «продолжающихся действиях с целью попытаться подорвать демократические процессы, которые необходимо защитить».