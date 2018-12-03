Москва, 3 декабря, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Вопросы сбалансированности региональных бюджетов на примере Марий Эл обсудили в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«В республике сложилась сложная финансовая ситуация в связи с большим объемом кредиторской задолженности прошлых лет. В целях организации работы с кредиторской задолженностью утвержден план мероприятий — «дорожная карта» по ее сокращению», — сообщил временно исполняющий обязанности министра финансов республики Алексей Торощин. Он уточнил, что текущая негативная финансовая ситуация оказывает негативное влияние на сбалансированность бюджета следующего года.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул, что это не связано с неграмотным экономическим поведением.

«Это связано с темой работы в сфере гособоронзаказа и с последствиями экономической политики, которую осуществлял прежний состав правительства республики», — добавил он.

Евстифеев обратил внимание участников заседания на тему нацпроектов, которые связаны с Федеральным законом 44, определяющим критерии участников нацпроектов.

«Установлены пропорции, что хозяйствующий субъект может заявиться, если у него 25% своих ресурсов, а 75% — субподряд. Мы понимаем, что со стороны недобросовестного бизнеса это приводит к проблемам и создает угрозу выполнения нацпроектов, потому что заявляются порой мошенники. Прошу рассмотреть вопрос и поменять эту пропорцию», — обратился глава Марий Эл к сенаторам.

Еще одна тема, которую предложил глава республики — это сезонное снижение стоимости расходных материалов, и привел в пример щебень.

«Всегда это было, а в этом году нет, потому что карьеры услышали, что много средств будет из федерального бюджета и вместо того, чтобы снижать цену, она выросла», — отметил Евстифеев.

Наиболее важные и значимые предложения сенаторы внесли в проект решения профильного комитета верхней палаты парламента. В частности, правительству РФ предложено при формировании «модельных бюджетов» субъектов РФ исходить из необходимости обеспечения соответствия бюджетной обеспеченности бюджетов регионов объемам их расходных обязательств, необходимости достижения целевых показателей, предусмотренных национальными проектами. Также рекомендовано использовать единые подходы к определению уровней софинансирования расходных обязательств регионов, возникающих при реализации национальных проектов.

Кроме того, правительству рассмотреть возможность разработки единых правил внесения изменений в типовые формы соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов, а также реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, учитывающих особенности социально-экономического развития регионов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дни Марий Эл в Совете Федерации проходят с 3 по декабря.

В рамках дней республики актуальные для региона вопросы будут обсуждаться на заседаниях семи комитетов с участием представителей органов государственной власти Марий Эл. Состоится встреча главы Марий Эл Александра Евстифеева и спикера Совфеда Валентины Матвиенко, также глава региона в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» выступит перед сенаторами с докладом о текущем состоянии и перспективах социально-экономического развития республики.

В Совфеде в течение указанных дней будет работать выставка об истории и текущем развитии региона, в парламентской столовой представлены три блюда национальной марийской кухни.

Кроме того, запланированы товарищеские матчи по футболу и волейболу между сенаторами и представителями республики.