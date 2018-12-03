Каракас, 3 декабря, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил санкции против Венесуэлы. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 3 декабря, во время официального визита в Каракас.

Плаца Боливар в Каракасе, Венесуэла

«Нам эти санкции не кажутся хорошими, нам кажется, что они ошибочны, эти попытки, создающие нестабильность», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова к развитию взаимовыгодных отношений с Венесуэлой в самых различных областях.

Напомним, что в Венесуэле, которая является одной из лидирующих стран по запасам углеводородов, уже не первый год длится тяжелый внутриполитический конфликт, который усугублен длительным экономическим кризисом.

Тем не менее Единая социалистическая партия Венесуэлы, несмотря на противостояние оппозиционной Национальной ассамблеи, удерживает власть и сохраняет контроль над страной.

Западные страны, и прежде всего США, прямо заявляют, что добиваются свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и отстранения от власти социалистов. Пока они не преуспели на этом направлении. При этом против Венесуэлы введен режим жестких односторонних санкций со стороны США.