Нижний Новгород, 3 декабря, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В 2018 году по результатам надзорных мероприятий за нарушение закона, влекущее увольнение в связи с утратой доверия, в Нижегородской области прекращены полномочия 21 должностного лица органов власти и местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По принятым прокурорами области мерам реагирования прекращены полномочия 20 должностных лиц, сведения о которых подлежали включению в реестр.

«В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения подлежат включению в реестр», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В том числе, 9 сентября с муниципальной службы был уволен директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода. Однако в соответствующий реестр сведения о нем внесены не были. Данные об экс-главе департамента строительства внесли в документ лишь после проведения проверки и внесения представления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уже бывший директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев был задержан 2 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, осенью 2016 года Щеголев предложил за взятку в размере 6,5 млн рублей оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» Советского района директору одной из строительных компаний.

Щеголев знал, что заявка этой компании не соответствует условиям конкурса, однако дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной. По результатам аукциона компания получила контракт стоимостью более 130,5 млн рублей. 2 мая при получении последней части взятки в размере 800 тыс. рублей в автомобиле Щеголев был задержан.

Напомним, федеральный реестр уволенных коррупционеров начал действовать с 1 января 2018 года. Сведения о должностных лицах, отправленных в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства, будут храниться в открытом доступе на портале gossluzhba.gov.ru в течение пяти лет.

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