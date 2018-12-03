Ереван, 3 декабря, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В случае победы на внеочередных парламентских выборах сформированное блоком «Мой шаг» правительство обещает вернуть государству $2,5 млрд и направить эти деньги в Вооружённые силы. Об этом сегодня, 3 декабря, на предвыборном митинге заявил лидер блока, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Эти 2,5 млрд долларов должны заплатить известные вам коррупционеры. Но это не означает, что это вся награбленная сумма», — заявил Пашинян.

По его словам, после выборов в Армении будут введены определенные инструменты переходного правосудия.

«Это очень важный вопрос, который мы должны обсудить в новом парламенте и общество также должно участвовать в обсуждениях. Потому что мы с одной стороны видим, что общество ставит перед нами это требование, чтобы мы в борьбе с коррупцией были более эффективными, но с другой стороны юридические процедуры не позволяют, чтобы мы действовали быстро, и решали задачи с быстротой, желательной для общества», — пояснил Пашинян.

2,5 млрд долларов — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Армении. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября парламент Армении одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно проекту госбюджета Армении, доходная статья составляет 1,5 трлн драмов ($3,1 млрд), расходная — 1,6 трлн драмов ($3,3 млрд).