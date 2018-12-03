* талибами — запрещённая в России организация

Исламабад, 3 декабря, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в письме к премьер-министру Пакистана Имрану Хану попросил «поддержки и содействия» в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 декабря передает агентство Reuters.

Вооруженный террорист. Афганистан

«Президент Трамп признал, что война дорого стоила как США, так и Пакистану. Он подчеркнул, что Пакистан и США должны изучить возможности совместной работы и возобновления партнерства», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Трамп сообщил, что намерен прекратить помощь Пакистану. В ответ Имран Хан заявил, что «американской «помощью» были жалкие $20 млрд», а в ходе войны с исламистами «Пакистан потерял 75 000 человек и более $123 млрд для экономики».

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