Ватикан, 3 декабря, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Папа римский Франциск принял в Ватикане лидера Палестины Махмуда Аббаса и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также статус священного города Иерусалима. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Ватикана.

Стена Плача, Иерусалим

Подчеркивается, что в ходе переговоров особое внимание было уделено статусу Иерусалима. Обе стороны подчеркнули, что крайне важно признавать и сохранять идентичность и универсальную ценность города, священного для трёх авраамических религий.

Напомним, что Иерусалим является священным для трёх крупнейших авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама.

Государство Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако подавляющее большинство стран не признает этого. Тем не менее в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о том, что США признают Иерусалим в качестве столицы Израиля. Это решение вызвало крайне негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь стран Ближнего Востока.