Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля ранили четырех палестинцев во время акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 3 декабря Anadolu.

WikimediaImages Сектор Газа. Палестина

По информации министерства здравоохранения Палестины, люди были поражены боевыми патронами, выпущенными израильскими войсками.

Напомним, последние семь месяцев в Палестине не прекращаются массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений погибли свыше сотни палестинцев.