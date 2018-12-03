АвтоВАЗ отзывает более 1,7 тыс. автомобилей Kalina, Granta и Priora
Москва, 3 декабря, 2018, 22:36 — ИА Регнум. ПАО «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 1 716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta, Priora. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — отметили в ведомстве.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день. VIN-коды владельцы смогут сверить самостоятельно с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Будут проверены маркировка изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, будет произведена замена рулевого колеса. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце ноября концерн объявил об отзыве 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4×4.
Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. Отзываются автомобили, реализованные в аналогичный период — с апреля 2018 года по 29 ноября.
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