Киев, 3 декабря, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку своего постоянного представителя в несуществующей «Автономной Республике Крым» Бориса Бабина. Соответствующий указ обнародовала 3 декабря пресс-служба украинского лидера.

Laborpains.org Отставка

Как следует из документа, Бабин освобождён от занимаемой должности «согласно поданному им заявлению». Подробности о причинах отставки не раскрываются.

Напомним, Борис Бабин был назначен «представителем» президента Украины в Крыму в августе 2017 года. Работа его предшественницы на этом посту Натальи Бабич, по признанию самого Петра Порошенко, не устраивала президента.

Решение о кадровой перестановке было принято президентом Украины после консультаций с уполномоченным по делам крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефатом Чубаровым.

Борис Бабин тогда был представлен Петром Порошенко как человек, имеющий «большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву» и «проявивший себя с лучшей стороны во время работы в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев».

Напомним, что Крым в марте 2014 года вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Референдум стал реакцией на государственный переворот, произошедший на Украине в феврале того же года.