Киев, 3 декабря, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Более 40% опрошенных граждан Украины не имеют сбережений, откладываемых с зарплаты, сообщает 3 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению, социологический опрос проводила компания Research & Branding Group. По результатам, 43% граждан Украины не имеют сбережений, 9−10% имеют сбережения, которых хватит на срок от месяца до двух. Еще 8% опрошенным хватит сбережений на срок до четырех месяцев, 5% — на срок до шести месяцев.

Опрос проводился с 16 по 26 ноября 2018 года, в опросе приняли участие 2000 граждан Украины.

Напомним, по данным соцопросов, на Украине среди кандидатов в президенты лидирует экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.