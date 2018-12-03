Москва, 3 декабря, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Следующий пилотируемый полет на Международную космическую станцию состоится 1 марта 2019 года. Об этом 3 декабря сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Открытый космос

По его словам, в состав экипажа войдут космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые находились на борту «Союза» во время неудачного запуска 11 октября, а также астронавт Кристина Кох.

Напомним, ранее сегодня космический корабль «Союз МС-11», стартовавший с космодрома Байконур успешно состыковался с МКС. Корабль доставил на орбиту российского космонавта Олега Кононенко, американского астронавта Энн Макклейн и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Сегодняшний запуск «Союза» стал первым после аварии в октябре.