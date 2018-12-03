Эрбиль, Ирак, 3 декабря, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Крупнейшая партия Иракского Курдистана «Демократический союз Курдистана» (ДПК) выдвинула кандидатуры на руководящие должности в автономии, сообщает 3 декабря Kurdistan.ru.

Imc-tv.net Масуд Барзани

Должность премьер-министра, по мнению руководства ДПК, должен занять Масрур Барзани, на этом посту он может сменить своего двоюродного брата Нечирвана Барзани, который выдвинут на должность президента Курдской автономии.

Напомним, ранее пост президента занимал Масуд Барзани, отец Масрура и дядя Нечирвана, однако он объявил о своей отставке, при этом оставаясь неформальным лидером иракских курдов.