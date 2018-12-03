Москва, 3 декабря, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» успешно состыковался на околоземной орбите с МКС, сообщает 3 ноября РИА Новости.

NASA Johnson Экипаж корабля «Союз МС-11»

На борту космического корабля на Международную космическую станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн. Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт США Серина Ауньён.

Корабль «Союз МС-11» преодолел расстояние до МКС всего за шесть часов, используя короткую четырехвитковую траекторию.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» осуществлен с космодрома Байконур 3 декабря в 14:31 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, это первый космический полет корабля «Союз-МС» после аварии 11 октября, когда экипажу корабля «Союз МС-10» пришлось воспользоваться системами спасения.